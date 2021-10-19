РИАМО - 19 окт. В Московской области в этом году заготовили более чем на 12% больше сочных кормов для сельскохозяйственных животных на зиму, чем в прошлом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На 12% больше мы заготовили по сравнению с прошлым годом сочных кормов, по грубым кормам идем на уровне прошлого года. Всего заготовлено кормов сверх нормы потребления 18%», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что данные заготовки позволят дополнительно обеспечить кормами 28,5 тыс. голов коров, а также 11 ферм по 2,5 тыс. голов сельхозживотных.

По его словам, в 2021 году было заготовлено на зиму свыше 553,5 тыс. тонн сочных кормов – силос и корнаж, а также 993,9 тыс. тонн грубых кормов – сено, сенаж и солома.

Кроме того, ветеринары области исследовали порядка 140 проб кормов при заготовке на зиму.