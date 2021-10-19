РИАМО - 19 окт. Два аукциона на право аренды земельных участков сельхозназначения общей площадью 133,6 га провели в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Участки сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «растениеводство» площадью 82,6 га в районе деревни Полбино городского округа Егорьевск и 51 га в районе поселка 1-го Мая в Орехово-Зуевском городском округе переданы в результате торгов арендаторам для развития сельского хозяйства в регионе», – сказал зампред правительства области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что каждый год в бюджет округов будет поступать свыше 80 тыс. рублей платы за аренду.

«В данном случае важнее то, что 133 га будут возделываться правообладателями, земля будет работать и приносить пользу людям», – уточнил Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что с начала текущего года в аренду через торги в регионе всего передано 428,4 га земли в 10 городских округах: Чехов, Раменский, Егорьевск, Бронницы, Серебряные Пруды, Шаховская, Дзержинский, Котельники, Электрогорск и Орехово-Зуевский.

По ее словам, большая часть переданных в аренду участков предназначена для сельскохозяйственных проектов.

Больше информации о проводимых комитетом по конкурентной политике Подмосковья торгах можно посмотреть на портале ЕАСУЗ.