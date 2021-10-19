РИАМО - 19 окт. В собственность Московской области из собственности столицы передали нежилое помещение на улице Большой Серпуховской площадью 1573,9 кв. м, в котором более 60 лет работает «Детский клинический многопрофильный центр Московской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что медучреждение действует в Москве с 1960 года. Специалисты центра оказывают высококвалифицированную диагностическую консультативную и лечебную помощь подмосковным детям.

В центре действует многопрофильный стационар, отделение медицинской реабилитации, педиатрические отделения, центры детской ревматологии, орфанных заболеваний и многое другое.

«Ранее помещение, где размещается учреждение, было в аренде, и расходы составляли несколько миллионов рублей. Передача недвижимости в собственность Московской области позволит сэкономить на аренде и направить денежные средства на развитие и повышение качества медицинских услуг», – добавила Адигамова.