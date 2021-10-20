РИАМО - 20 окт. Рабочие приступили к высадке тюльпанов на столичных клумбах, всего планируется высадить около 14 млн тюльпанов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, весной тюльпаны украсят улицы, набережные, площади, скверы и парки мегаполиса.
После высадки луковиц городские цветники будут задекорированы разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить их от сильных морозов и будет украшать цветники в зимний период.
На клумбах в Москве высадят тюльпаны разнообразных сортов. Среди них «стронг голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, «апельдорн» багряно-красного цвета, белые «роял вирджин» и многие другие.
Самые эффектные клумбы порадуют горожан и гостей столицы предстоящей весной в парке Победы, сквере у кинотеатра «Орион», на территории больницы №64, а еще на Рублевском и Дмитровском шоссе.
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