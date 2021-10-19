РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Полицейские подмосковной Балашихи задержали местного жителя по подозрению в краже из автомобиля 40 комплектов постельного белья на 100 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 41-летней местной жительницы о краже 40 комплектов постельного белья из ее автомобиля на улице Фучика. Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в ОВД 34-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый проник в салон транспортного средства через незапертую дверь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.