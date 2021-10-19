РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Теруправление администрации микрорайона Климовск Подольска проверило, как убирают подъезды в 13 многоквартирных домах и выявило недостатки, в том числе наличие крупногабаритного мусора, сообщает территориальное управление.

Во вторник сотрудники теруправления в микрорайоне Климовск совместно с представителями управляющей организации МУП «СЕЗ» проверили качество уборки подъездов в 13 МКД. В том числе на улице Дмитрия Холодова, в домах №№4, 7, на улице Симферопольская, №№31, 33, Серпуховская, №1, Западная, №№10, 12, Школьная-50, корпус 7, Больничный проезд, 2, корпус 1, Октябрьский переулок, 27, Рожкова, 4, Ленина, 17, Советская, 5.

В ходе обследования установили, что уборка проводится в соответствии с графиком. В некоторых многоквартирных домах выявили недостатки в уборке и наличие крупногабаритного мусора.

Управляющей организации указали на необходимость обеспечить уборку мест общего пользования надлежащего качества.

Аналогичные проверки планируют проводить еженедельно. Жителей попросили сообщить в теруправление адреса, где есть жалобы на уборку подъездов.