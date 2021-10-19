РИАМО - 19 окт. Правительство Москвы обсуждает введение QR-кодов для горожан на посещение торговых центров, спортивных объектов, ресторанов и театров. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, коды могут появится в музеях и других культурных учреждениях.

По данным источника издания, пока речь идет об ограничениях в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые предложили ввести в России из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

По словам источника, все возможности у мэрии для ввода QR-кодов есть.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввел ряд Covid-ограничений в Москве. Для горожан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится домашний режим с 25 октября по 25 февраля. Кроме того, работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников и всех работников старше 60 лет.

Все указанные меры не касаются вакцинированных и переболевших коронавирусом в течение полугода.

В последние недели ситуация с коронавирусом в Москве сильно усложнилась. Несколько дней подряд число заражений бьет рекорды и достигает более 6 тыс. случаев ежесуточно.

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