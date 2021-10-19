РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В городском округе Подольск зафиксировано учащение случаев навязывания услуг по замене и поверке приборов учета холодной и горячей воды, мошенники специально обходят квартиры днем, чтобы общаться с пенсионерами. Об этом сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мошенники совершают обходы в основном в рабочее время, когда в квартирах остаются граждане пожилого возраста. Они представляются работниками МУП «Водоканал» и убеждают, что сейчас нужно сделать поверку или замену заведомо исправного прибора учета.

Также злоумышленники ссылаются на якобы произошедшие изменения в законодательстве по поводу занесения данных о поверке в Федеральный информационный фонд «АРШИН». Пугают, что иначе жильцы будут платить по повышенным тарифам или абонентов отключат от услуг водоснабжения.

В результате мошенники вводят в заблуждение жильцов и оформляют подложные документы о поверке или меняют исправный прибор на новый по завышенным расценкам.

Мораторий на поверку счетчиков воды, введенный в России в 2020 году, истек в начале 2021 года. Этим пользуются представители всевозможных сомнительных организаций.

Действительно приборы учета с истекшим периодом подлежат повторной поверке либо замене на новый, причем данные о поверке обязательно должны быть внесены в ФГИС «АРШИН». В противном случае придется платить по нормативу водопотребления с повышающим коэффициентом. Однако это касается только тех водосчетчиков, поверка которых была произведена после 24 сентября 2020 года, так как в законодательстве о поверке произошли изменения с указанной даты.

Счетчики, поверку которых сделали ранее, под требование занесения данных в ФГИС «АРШИН» не попадают. Информацию о сроках поверки приборов учета можно найти в паспортах и актах опломбировки.

Срок действия счетчиков можно уточнить в Едином окне по телефонам: 8 (496) 750-01-31 (все населенные пункты округа), 8 (496) 750-01-36 (микрорайон Климовск), 8 (496) 750-01-37, 8 (496) 752-48-02 (микрорайон Львовский).

Получить консультацию, заказать поверку и установить новый прибор учета воды можно по телефону 8 (496) 754-64-88, 57-36-63, 50-04-88.

Жителей попросили быть бдительными, предупреждать своих близких о мошенниках и беречь себя.