РИАМО - 19 окт. Проект Главного управления социальных коммуникаций Московской области «ЭкоЛогичное Подмосковье» победил в премии #ЯБерегуПланету научно-популярного географического журнала National Geographic в номинации «Объединение», сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатива реализуется при поддержке Минэкологии Московской области, МинЖКХ региона. Она объединяет в себе экспертов в сфере охраны природы, экоактивистов и волонтеров, реализующих экологические проекты.

«Правительство Московской области активно поддерживает экологические инициативы любого уровня, возникающие у жителей нашего прекрасного региона, подключает к ним усилия других людей, других организаций, «Волонтеров Подмосковья», которые активно принимают участие в проекте», — сказал сотрудник Главного управления социальных коммуникаций региона Евгений Кулаков.

Он добавил, что в регионе привлекают внимание к насущным вопросам в области защиты окружающей среды, решают эти вопросы, тем самым зарождая в сознании жителей мысли о том, что важно беречь города и леса.

Подмосковье стало первым регионом в России, который закрыл полигоны ТБО. Сейчас весь мусор направляется на современные комплексы по переработке отходов. Однако жители по-прежнему беспечно относятся к мусору, оставляя его в местах отдыха, а еще неосознанно потребляют пластик.

На изменение этой тенденции и направлена инициатива «ЭкоЛогичное Подмосковье». Она является эпицентром экологических инициатив Московской области, площадкой для совместной работы экологов всего региона.

В рамках проекта проводятся Школа раздельного сбора мусора, экскурсии на КПО, плоггинги, уборка водоемов на каяках, арт-выставки и иные различные мероприятия. Активную роль в реализации проекта играет движение «Волонтеры Подмосковья». Ребята неравнодушны к вопросам окружающей среды и принимают участие во всех экоакциях на территории региона.

Премия #ЯБерегуПланету проводится ежегодно и объединяет самые перспективные экоинициативы. Победители выбираются на конкурсной основе по 13 номинациям путем открытого голосования в онлайн-режиме на сайте проекта.