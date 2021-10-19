РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Порядка 150 жителей подмосковного Красногорска пополнят ряды Вооруженных сил РФ до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Особенности и детали осенней призывной кампании обсудили временно исполняющий полномочия главы округа Всеволод Волосевич и военный комиссар Красногорскв Игорь Тельбухов во вторник.

«Первая отправка новобранцев для прохождения воинской службы состоится 20 октября. Всего до конца этого года в ряды Вооруженных сил России направятся порядка 150 красногорцев», – сказал Тельбухов.

Волосевич подчеркнул, что администрация округа готова оказать максимальное содействие в части технического обеспечения работы медкомиссий и других вопросах.

Участники встречи также обсудили вопросы привлечения граждан округа Красногорск в состав мобилизационного людского резерва.