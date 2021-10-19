РИАМО - 19 окт. На выставке «Подарки. Актуальные промыслы» в столице Московская область представила свыше 150 изделий народных художественных промыслов из региона, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Выставка проходит с 18 по 20 октября на площадке фонда «Росконгресс» в Центре международной торговли.

На выставке представителям компаний-партнеров демонстрируют возможности для пополнения фондов корпоративных подарков в Год народной культуры и нематериального наследия регионов России, который пройдет в следующем году.

Посетители выставки смогут познакомиться с предприятиями, а также оценить представленный выбор подарков, сувениров и изделий народных промыслов, которые привезли на мероприятие завод «Объединение «Гжель», «Жостовская фабрика», «Фабрика «Федоскино», Дулевский фарфоровый завод и «Посадская матрешка».

19 подмосковных предприятий, которые занимаются народными художественными промыслами, представляют свыше 60% видов всех промыслов в России.

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