РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Около 122 тыс. жителей подмосковного Красногорска уже привились от коронавирусной инфекции, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Всеволод Волосевич.⠀

«Заболеваемость Covid-19 и ОРВИ растет, абсолютное большинство «тяжелых» пациентов – непривитые граждане. От коронавируса вакцинировались почти 122 тыс. красногорцев, к 10 ноября первым компонентом должны быть привиты не менее 80% сотрудников всех предприятий», – написал Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что по-прежнему важно соблюдать меры предосторожности в общественных местах, наличие маски – строго обязательно.

Это защитит не только от Covid-19, но и от других ОРВИ, заключил Волосевич.

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