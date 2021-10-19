РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Третий этап масштабной реконструкции магистральных водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный Балашихи планируют начать в 2022 году. В рамках первого и второго этапов было заменено более 5 тыс. м водопроводных сетей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский проверил проведенный капремонт водопроводных сетей в Балашихе.

Второй этап реконструкции завершился осенью текущего года. Работы выполнили специалисты Балашихинского водоканала. Это помогло обеспечить чистой водой жителей микрорайонов Железнодорожный, Ольгино, Северный, Южный и Кучино.

«Это большая программа, которую мы начали реализовывать по поручению губернатора Андрея Воробьева начиная с 2018 года. Жители близлежащих домов подтвердили, что работы велись непрерывно и результат они уже видят. Микрорайон Железнодорожный был для нас проблемной точкой, где любой срыв работы подачи воды приводил к достаточно большому загрязнению подаваемой воды», – сказал Велиховский.

Он добавил, что с этим водоводом в разы повысилась надежность и качество подаваемой воды, и как соответствие – исключение аварийных ситуаций.

По его словам, в 2022 году начнется третий этап работ. После его завершения аварийные ситуации будут исключены, а жители Железнодорожного будут полностью обеспечены чистой питьевой водой.

Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный проводится в рамках госпрограммы развития инженерной и коммунальной инфраструктуры. На реализацию первого и второго этапов работ из областного и муниципального бюджетов выделено 158 млн. рублей.