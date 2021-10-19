РИАМО - 19 окт. Количество зарегистрированных на сайте «Российского движения школьников» детей из Московской области уже превысило 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Региональное отделение РДШ удерживает первое место среди всех регионов России по количеству активистов. В деятельность движения вовлечены все муниципалитеты области: в регионе открыто 966 первичных отделений.

Помимо большого количества участников, область лидирует по охвату школьников мероприятиями. Ребята могут участвовать в проектах по 4 направлениям: медийному, патриотическому, гражданскому и личностному развитию.

Победители конкурсов ездят в детские центры «Артек», «Орленок» и другие, но самое главное – это возможность найти новых друзей и единомышленников.