РИАМО - 19 окт. Измайловский районный суд столицы вынес приговор в отношении 26-летней жительницы Дагестана Луизы Гаджиевой. Ее приговорили к 4 годам колонии общего режима за попытку продать новорожденную дочь. Об этом сообщает пресс-служба московском прокуратуры.

Искать покупателя ребенка женщина начала, когда была на 8 месяце беременности. Она вела поиск в соцсетях, но потенциальные приемные родители сообщили о ней в полицию. Далее все переговоры проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Гаджиева родила девочку 1 октября. Ее задержали 8 октября при передачи 300 тыс. рублей за ребенка. Сделка проходила в кафе на Измайловском шоссе.

Приговор, назначенный Гаджиевой, в законную силу еще не вступил.