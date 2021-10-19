РИАМО - 19 окт. За 9 месяцев 2021 года к сетям электроснабжения подключили 16 социально значимых объектов Подмосковья. В это число вошли 8 образовательных учреждений и 3 жилых дома, сообщает пресс-служба «Мособлэнерго».

В числе образовательных объектов, подключенных к электроснабжению: новая школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 125 мест в Ивантеевке, пристройки школ №9, №7, №17 в Серпухове, школа в Клину на 1,1 тыс. мест, новый корпус средней школы Апрелевки в Наро-Фоминском округе, а также пристройка к школе на 250 мест в Видном.

Также к электросетям присоединены: 5-этажный жилой дом в городе Куровское Орехово-Зуевского округа, 2 жилых здания в Подольске, стадион «Труд» в Ивантеевке, дом-интернат для престарелых и инвалидов в Клину, поликлиника микрорайона Клязьма в Пушкинском округе и проектируемые очистные сооружения в деревне Терново-1 городского округа Кашира.

Подключение социально значимых объектов к электроснабжению находится на особом контроле профильного департамента «Мособлэнерго» - заявки на присоединение таких объектов рассматриваются в приоритетном порядке.