РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Выделенная полоса протяженностью порядка 400 м для общественного транспорта может появиться в подмосковном Красногорске в следующем году, сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Данные вопрос обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

«В нашем округе в следующем году первую «выделенку» планируем организовать в Путилкове, на участке ул. Сходненской через Проектируемый проезд на Путилковское шоссе», - написал Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что администрация округа совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разрабатывают варианты организации движения. Протяженность выделенной полосы составит около 400 м, это позволит автобусам без задержки выезжать из микрорайона.

«C 15 ноября на портале «Добродел» стартует опрос о необходимости выделенных полос», - добавил Волосевич.