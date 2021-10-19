РИАМО - 19 окт. Федеральная антимонопольная служба включила автоматизированную информационно-аналитическую систему комитета по ценам и тарифам Московской области – АИС «Тариф» – в «Белую книгу» проконкурентных региональных практик 2021 года, сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Всего в «Белую книгу» включено 4 подмосковных проекта. Среди них — проект цифровой трансформации тарифного регулирования. Практика комитета способствует реализации стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и является результатом исполнения региональной госпрограммы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы.

Ранее практику комитета по обеспечению получения в электронном виде госуслуг по установлению тарифов, подлежащих госрегулированию, Минэкономразвития России включило в перечень лучших региональных практик содействия развития конкуренции.

Комитет проводит мероприятия в формате видеоконференций по передачи опыта профильным ведомствам в других регионах.

Впервые «белые» и «черные» книги ФАС России появились в 2014 году и получили развитие в последующие годы. С тех пор они формируются регулярно для внедрения лучших региональных практик и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства.