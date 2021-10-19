РИАМО - 19 окт. Известный юморист, актер Михаил Галустян рассказал, что в работе ведущим на популярном проекте «Звезды в Африке» сложным испытанием для него являлось прослушивание песен соведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает Nation News.

По задумке телепроекта 15 известных личностей выполняют задания и пытаются выиграть 5 млн рублей.

«Самым большим испытанием для меня на проекте «Звезды в Африке» были песни Оли Бузовой, которые я слушал в перерывах между моторами. Олечка каждый раз говорила, а ты слышал мою новую песню? И мне приходилось слушать эту песню. Я считаю, что это испытание, и я прошел его с достоинством, и даже иногда притопывал в такт песенке. Конечно, это все ирония», — поделился Галустян.

Он также отметил, что девушка является отличным командным игроком.

«Она всегда помогала мне, а я ей. Я думал, она не даст сказать мне и слова, но она очень хорошо и патроны подает, и стреляет неплохо. Очень трудоспособный человек, целеустремленный и веселый по жизни», — добавил актер.