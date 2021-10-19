РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Красочными панно с изображением природы Подмосковья украсили подъезды №3 и 4 дома №18 на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный Балашихи в ходе ремонта, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ремонт выполнен управляющей компанией при софинансировании жителей. Ефимов вместе с жителями проинспектировал качество выполненного ремонта.

«Управляющая компания покрасила стены, потолки, смонтировала энергосберегающие светильники, вместо старых деревянных окон установлены новые пластиковые. Цвета стен выбирали сами жители, а художник управляющей компании украсила их пейзажами Подмосковья. В подъездах стало чисто и светло. Жители довольны», – сказал Ефимов.

Стены по просьбам жильцов окрашены методом декоративной штукатурки. Один подъезд выполнен в желтых тонах, а второй – в светло бежевых.

Парламентарий попросил представителя УК продолжить работы – заменить плитку на первых этажах и ремонт входных групп подъездов.

По словам заместителя главного инженера УК «ЦентрЖилСервис» Дмитрия Юдина, данные мероприятия запланированы на весну следующего года.

«Это хороший пример взаимодействия управляющей компании и жителей, когда были выбраны первоочередные работы и согласованы все мероприятия. Продолжим мониторинг ремонтов подъездов и многоквартирных домов. Важно, чтобы качество, в первую очередь, удовлетворяло заказчиков – жителей домов», – подчеркнул Ефимов.