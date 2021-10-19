РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. После завершения ремонта в филиале №6 Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Климовск городского округа Подольск начнут применять новую эндоскопическую видеостойку для гастроскопии, это произойдет в 2022 году. Об этом сообщил замглавы администрации муниципалитета по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Ремонт уже выполнен на 70%, его планируют завершить к середине декабря. Работы проводят по новым стандартам губернаторской программы «Наша поликлиника».

«На центральном входе посетителей будет встречать администратор, который будет отправлять людей с признаками ОРВИ и температурой на другой вход. В кабинет неотложной помощи можно идти сразу, а к фтизиатру будет запись. Ориентироваться также можно будет по навигации, которая будет начинаться на улице для удобства пациентов. Всего планируется 3 потока, которые никак не будут пересекаться», - сказал Скобенников.

До этого лабораторные исследования делали на трех этажах, теперь будут в одном крыле площадью примерно 260 кв. м. Сделали кабинеты с отдельным входом для неотложной медицины, инфекциониста, процедурный кабинет для сбора анализов. Все эти кабинеты располагаются на первом этаже, что удобно для посетителей.

Закупили эндоскопическую видеостойку для гастроскопии, исследования на ней начнут выполнять с начала 2022 года. Ранее гастроскопию делали только в филиале №3 ПОКБ на Литейной, 40, и в Центральной больнице на Кирова, 38.

Закуплено и автоматическое рабочее место для рентген-аппарата. Это позволит синхронизировать и сохранять данные исследований, а также передавать их в другие лечебные учреждения онлайн.

«Ремонт в поликлинике шел с 2016 года, его приостанавливали из-за пандемии. В настоящее время вышли на финишную прямую. Жители требуют не только качественного медобслуживания, но и комфортного пребывания. Всего с 2016 года на модернизацию поликлиники направили более 170 млн рублей», - уточнил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Он добавил, что с начала года на дофинансирование направили еще более 30 млн рублей.