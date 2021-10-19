РИАМО - 19 окт. Жители и гости Сергиева Посада смогут теперь комфортно проводить время на благоустроенном бульваре Кузнецова. Этот оживленный пешеходный маршрут, параллельный главной артерии города — проспекту Красной Армии, преобразился благодаря президентскому проекту «Жилье и городская среда», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В этом году в Сергиевом Посаде благоустроили бульвар Кузнецова по проекту-победителю III Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что бульвар Кузнецова – это первый этап реализации большого проекта реконструкции улиц в Сергиевом Посаде.

«Он является активной пешеходной зоной, соединяющей периферию города с его центром. В этом году мы провели здесь большую реконструкцию», – добавил министр.

Прогулочная зона совмещает 2 функции – территория отдыха и развлечений и памятные места, которые посвящены Великой Отечественной войне. Со стороны Зеленого переулка установлен мемориал генерал-полковнику, Герою Советского Союза В.И. Кузнецову.

По решению местного совета ветеранов, на бульваре появилась ротонда с описанием истории боевого пути 1-й ударной Армии под командованием Василия Кузнецова. Здесь увековечена память о советских воинах из Загорска (прежнее название Сергиева Посада) и окрестных деревень, установлены информационные стенды и навигация.

В центральной части пешеходной зоны развернули несколько секторов досуговой активности: детская игровая часть, ландшафтная и прогулочная. Памятник выпускникам 1941 года в конце бульвара – одно из любимых мест жителей, ежегодно здесь собираются старшеклассники, чтобы отпраздновать окончание школы.

Для активного отдыха обустроили велодорожку со специальным покрытием, проходящую по всему бульвару. Отдохнуть можно на удобных скамейках и в вечернее время. Здесь обновили уличное освещение и установили камеры видеонаблюдения.