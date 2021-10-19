РИАМО - 19 окт. Московский Губернский театр представит премьеру детского спектакля «Путешествие Мармелана», первые показы пройдут 23 и 24 октября на малой сцене, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Режиссером постановки выступил Юрий Алесин - художественный руководитель театра «Снарк» и фестиваля камерных театров «Карабас».

В основе спектакля «Путешествие Мармелана» лежит сюжет одноименной сказки поэта, переводчика и эссеиста Григория Кружкова.

Постановка расскажет о Мармелане – персонаже, живущем в зарослях травы и цветов на обоях комнаты вместе со своими друзьями. Однажды он предположил, что мир состоит не из одной стены, как думали все обитатели, а из нескольких и отправился в путешествие. Спектакль основан на походных приключениях главного героя и его приятелей.

Работа над постановкой стала новым и необычным опытом для артистов театра. Живые актеры в спектакле взаимодействуют с плоскими куклами – «обойными человечками», превращая сказочную историю в игру, которая призвана быть интересной как для детей, так и для взрослых.

Постановка произведения на сцене Московского Губернского театра стала возможной благодаря Большому детскому фестивалю, прошедшему в 2020 году, где режиссер Юрий Алесин представил идею спектакля на питчинге.