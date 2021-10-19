РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В Подольске в 2021 году дополнительно установили пешеходное перильное ограждение по 9 адресам, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Одной из мер по повышению безопасности пешеходного движения в Подольске является применение светофоров Т-7 на нерегулируемых пешеходных переходах. Всего в округе были выполнены работы по устройству 21 такого светофорного объекта на существующих переходных переходах.

Более того, выполнены работы и по установке светофора Т-7 на новом пешеходном переходе, совместно с устройством искусственных дорожных неровностей и пешеходного перильного ограждения у школы № 36 на Бородинском бульваре.

На текущий период на муниципальной сети установлена 91 искусственная дорожная неровность по 52 адресам, 27 из которых установлено подрядной организацией в рамках целевого муниципального контракта, остальные сооружения обустроены по контрактам на содержание муниципальной улично-дорожной сети.

В целях обеспечения дорожной безопасности и предупреждения несанкционированных выходов пешеходов на проезжую часть в текущем году дополнительно по 9 адресам было установлено пешеходное перильное ограждение общей протяженностью 1578 метров.

На постоянной основе проводится работа по развитию пешеходных связей. Исходя из мониторинга пешеходных потоков, а также по обращениям жителей округа на сегодняшний день обустроено 13 новых пешеходных переходов с подходами к ним по 11 адресам.