РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. В контрольном управлении администрации городского округа Мытищи состоялась встреча представителей экодвижений муниципалитета, на ней обсудили акцию по сбору отходов, которая пройдет в ноябре, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На встрече состоялось знакомство представителей экодвижений, обсуждение проведения совместной экоакции.

«Мы в очередной раз хотим провести совместную интересную акцию по сбору утилизации отходов. Поэтому решили объединить все усилия Мытищ - наше управление, управление по молодежке, волонтеров МГТУ им Баумана, социально-экологический проект «Польза city», - сказал начальник контрольного управления администрации муниципалитета Сергей Покатило.

По его словам, во встрече также принимали участие организации, с которыми администрация уже давно сотрудничает, и те, которые помогают в проведении акций в округе.

Он добавил, что в ходе мероприятия наградили участников акции по раздельному сбору отходов «Разделяй с нами!».