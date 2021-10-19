РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. В городском округе Мытищи на территории МФЦ организованы специальные места, где можно пройти Всероссийскую перепись населения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В МФЦ пройти опрос можно в отдельных окнах двух филиалов по адресам: Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4а и ул. Мира, стр. 32/2 (ТЦ 4Daily). График работы: с 08:00 до 20:00 с перерывами на санобработку (11:00-11:30 и 16:00-16:30).

Некоторые жители города выбирают прохождение переписи именно в МФЦ.

«Решила пройти перепись в МФЦ так как для меня это удобно, люди здесь всегда доброжелательны и всегда ответят на вопросы, подскажут. Я очень активный человек, и когда придут переписчики на дом, могу быть не на месте. Поэтому самостоятельно решила пройти перепись и приехала сюда. Считаю, важно пройти перепись населения каждому человеку», - сказала жительница округа Рида Ягафарова.

Основной этап проведения Всероссийской переписи населения проходит с 15 октября по 14 ноября.

«Я гражданин России, я не могу быть безучастным к этому событию. Поэтому мне представилась такая возможность пройти перепись, и я решил это сделать. Вопросы простые – где проживаю, где родился, какое социальное положение. Это вопросы, на которые легко может каждый ответить», - сказал житель Мытищ Юрий Говин.

Переписаться можно с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг (нужно иметь подтвержденную запись), с 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (будут организованы специальные места), с 15 октября по 14 ноября – лично у переписчика, делающего поквартирный обход.