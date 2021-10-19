РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В филиале №6 ПОКБ (бывшей Климовской центральной городской больнице) ремонт выполнен на 70%, его планируют завершить к 15 декабря, сообщил генеральный директор ООО «Тезис-Строй» Валерий Дьяков.

Ранее ремонт планировали завершить в ноябре. Государственный котракт заключили в июне, но затем строительная компания была вынуждена скорректировать проектно-сметную документацию. Это произошло потому, что в июле поликлиника на Гривно в числе других 6 поликлиник Подмосковья попала в новую губернаторскую программу «Наша поликлиника». Новая проектно-сметная документация получила одобрение Мособлэкспертизы в сентябре, тогда же начались строительно-отделочные работы.

«Планируем завершить все к 15 декабря. В настоящее время ведутся отделочные, электромонтажные, сантехнические работы. На сегодняшний день 70% объема работ готовы», - сказал Дьяков.

Новые стандарты в поликлинике применили в дизайне холлов и внутренних помещений. Установили в отремонтированных помещениях деревянные двери, уложили качественную плитку и потолочные покрытия. Площадь работ составляет порядка 1,5 тыс. кв. м, уже выполнены работы примерно на 1 тыс. кв. м. На площадке работают 18 рабочих и 3 инженера.

Согласно новой программе, в поликлиниках должны появиться ограждение, освещение, навигация по территории, парковка, безбарьерная среда, урны для раздельного сбора, Wi-Fi, электронное табло, современное оборудование для лечения, средства маршрутизации.

Первый этаж отведут для исследований, чтобы пациентам не нужно было бегать по этажам и тратить лишнее время. Максимум удобства, максимум оборудования, которое позволяет пройти и чек-ап во время диспансеризации примерно за 2 часа.

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При посещении поликлиник можно будет забыть о бумажных историях болезни. Цифровизация позволит получать результаты обследований на электронную почту или в мобильном приложении. Этот стандарт работы тоже позволит сократить время посещения поликлиники.