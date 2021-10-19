Осенью ситуация с коронавирусом в Москве сильно усложнилась. Несколько дней подряд число заражений бьет рекорды и достигает более 6 тысяч случаев за сутки. В связи с этим в столице с 25 октября вводят дополнительные ограничения. Подробнее о мерах для защиты граждан читайте в материале РИАМО.

Рекорды по заболевшим и смертям

С 14 октября число выявляемых в сутки случаев заражений коронавирусом в России превышает 30 тысяч. Так, за последние сутки 33 740 человек заразились Covid-19. В частности, в Москве выявили 5700 заболевших, а в Московской области — 2955.

В последнее время бьет рекорды и число летальных исходов за сутки. Так, 19 октября было зафиксировано 1015 смертей — это максимум за все время пандемии. Общее число жертв коронавирусной инфекции составляет более 225 тысяч.

При этом поправились и выписаны 7,04 миллионов человек, в частности, более 23 тысяч за минувшие сутки. В настоящее время общее число инфицированных в России составляет 8,06 миллиона человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сентябре город вступил в новый период роста заболеваемости коронавирусом. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза — до 42 тысяч случаев в неделю. Кроме того, ежедневно растет и число госпитализированных с тяжелой формой заболевания.

«Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время — 1200–1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

Благодаря прививочной кампании многие защищены от ковида — первый компонент вакцины получили уже 5 миллионов москвичей. Однако в основном это люди среднего возраста.

Обязательная вакцинация в Москве и Подмосковье: что нужно знать жителям региона>>

Covid-19 среди пожилых

Собянин отметил, что несмотря на то, что система здравоохранения уже адаптировалась к существующим реалиям, нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году. Особую тревожность, по его словам, вызывает заболеваемость среди людей старшего поколения. Из 3 миллионов москвичей старше 60 лет вакцинацию прошли всего лишь 1,14 миллиона человек, что составляет чуть больше трети.

«По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», — отметил мэр Москвы.

В настоящее время, по данным сайта мэра, 60% пациентов в ковидных стационарах — пожилые москвичи старше 60 лет. Также почти 80% людей, которые находятся на ИВЛ, — пожилые граждане.

«Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», — отметил Собянин.

Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена>>

Домашний режим для пожилых

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мэр Москвы подписал указ о срочных мерах для защиты граждан. Так, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны снова соблюдать домашний режим. Согласно документу, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Также пожилые люди смогут ездить на работу, ходить в магазин и обращаться за медицинской помощью. При этом работающие граждане могут оформить больничный.

Однако это мера не распространяется на пожилых и хронических больных, которые вакцинировались или переболели коронавирусом.

«Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», — приводят слова Собянина на сайте мэра.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Дистанционная работа

Также с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех сотрудников в категории 60+ и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение составляют только те граждане, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

При этом такое требование не распространяется на вакцинированных и переболевших, а также работников медорганизаций, оборонных предприятий, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других.

На сайте мэра приведена рекомендация в первую очередь отправлять на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

Согласно указу, сведения о работниках, переведенных или не подлежащих переводу на дистанционный режим, работодателям вновь нужно будет предоставлять еженедельно через сайт mos.ru (если данные не меняются от недели к неделе, повторно отправлять информацию не нужно).

Фальшивая вакцинация и QR‑коды: как мошенники зарабатывают на поддельных документах>>

Вакцинация 80% сотрудников в сфере услуг

Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, в городе увеличивают число работников сферы услуг, подлежащих обязательной вакцинации.

«Предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», — говорится в сообщении на сайте мэра.

«Готова была уволиться»: привитые москвичи рассказали о страхе перед вакцинацией>>