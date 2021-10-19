РИАМО - 19 окт. Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Долгопрудного, которого обвиняют в убийстве и разбое, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Злоумышленник под предлогом продажи автомобиля встретился с мужчиной на территории гаражно-строительного кооператива в Долгопрудном. Там он несколько раз выстрелил из арбалета жертве в грудь, затем еще как минимум 9 раз ударил молотком.

Преступник забрал 2 млн рублей и спрятал тело убитого в подвале гаража.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.