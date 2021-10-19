РИАМО - 19 окт. Представители столичного управления Роспотребнадзора опечатали кальянную на юго-западе Москвы за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщает главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу в ЮЗАО Александра Волкова.

Речь идет о заведении «МСК Lounge» по адресу: Севастопольский проспект, 61, корп. 1. Информация о курении кальянов в заведении поступила из МВД.

«Сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр помещений кальянной «МСК Lounge». В ходе осмотра факты, которые были изложены, нашли свое подтверждение», — сказала Волкова.

Она добавила, что в кальянной были выявлены множественные нарушения дезинфекции: отсутствовали дезинфенцирующие средства, уборка помещений проводилась несвоевременно, не было сведений о дезинфекции систем вентиляции, в заведении нет посудомоечной машины с режимом дезинфекции.

«За многочисленные нарушения на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и о временном запрете деятельности», - уточнила Волкова.

По ее словам, за выявленные нарушения заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за выполнением противоэпидемических требований в столице», - заключила она.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>