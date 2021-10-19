РИАМО - 19 окт. Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит обыск в доме российского миллиардера и бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, передает ТАСС.

Дом российского предпринимателя оцепили сотрудники ФБР, подойти к нему нельзя.

Причина следственных действий не уточняется.

Олег Дерипаска — российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент», бывший руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group.