РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. Пробки в 7 баллов образовались на основных автомагистралях в подмосковном Красногорске вечером во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

На Новорижском шоссе затор протяженностью около 4 км от пересечения с Ильинским шоссе до МКАД. Затруднено движение по кругу на пересечении с Ильинским шоссе. На дорожную ситуацию здесь влияет ДТП.

Напряженная ситуация на съезде с Ильинского на Волоколамское шоссе. На последнем пробка образовалась до поворота на улицу Народного ополчения. Также сложно проехать по дорогам возле станций МЦД-2 Павшино, Аникеевка и Нахабино.

На Пятницком шоссе 1,5-километровая пробка в районе ТРК «Отрада». Участок от Красногорского кладбища до поворота на коттеджный поселок «Этюд» обозначен на карте бордовым. Также затруднено движение по Путилковскому шоссе в сторону Пятницкого.