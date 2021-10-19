РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. В подмосковной Балашихе проводят проверку по факту ДТП с участием двух несовершеннолетних пешеходов, они получили травмы, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 16 октября в 20:05 на 11-м км Носовихинском шоссе в Балашихе водитель мотоцикла сбил двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток и ребенок получили травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства аварии.