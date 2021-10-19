РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. С начала 2021 года медики Московского областного центра охраны материнства и детства, а также Люберецкой областной больницы провели более 1,3 тыс. телеконсультаций для жителей. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Врачи учреждений здравоохранения округа успешно используют в своей практике телемедицинские консультации, которые популярны у наших жителей. С начала текущего года специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства провели 273 телемедицинские консультации, из которых 250 приходится на педиатрию и 23 – на акушерство. В Люберецкой областной больнице за 9 месяцев текущем году – 1030 консультаций», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что ситуация с Covid-19 остается по-прежнему непростой: осенью добавляются сезонные простудные заболевания.

«Помните, что любые болезни лучше предотвратить, чем лечить! Берегите себя и будьте здоровы», – добавил Ружицкий.