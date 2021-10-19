РИАМО - 19 окт. Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, задержанному ранее по делу о крупном мошенничестве, предъявили обвинение, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Зуев обвиняется в хищении бюджетных денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Сейчас он находится под домашним арестом, свою вину он не признал.

Московская высшая школа социальных и экономических наук являлась исполнителем по договорам, согласно которым вуз обязался оказать услуги и выполнить для фонда работы в рамках ряда проектов.

Фигуранты дела представили в фонд результаты исследований, которые фактически не были выполнены. Сообщники из числа сотрудников фонда обеспечили беспрепятственную приемку документов о выполнении работ.

В итоге свыше 21 млн рублей были перечислены фондом на расчетный счет образовательной организации и в последующем похищены.

По этому же делу проходит экс-заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.