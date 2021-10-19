РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. На территории городского округа Подольск за 9 месяцев текущего года случилось 156 дорожных аварий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Из них на федеральных дорогах произошло 53 ДТП, на областных - 75 , муниципальных - 27, на частных – 1. В дорожных авариях в этом году погибли 22 человека.

За аналогичный период 2020 года зафиксировано 155 ДТП.

Общая протяженность автомобильных дорог, пролегающих по территории округа, составляет – 789,66 км, из которых 70% - это улично-дорожная сеть муниципального значения.