РИАМО - 19 окт. За время действия акции «Чистый автобус» по усилению контроля за чистотой в автобусах «Мострансавто» поступило 60 обращений от пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

27 сентября началась кампания по усилению контроля за чистотой салонов транспортных средств (ТС) при поддержке основных пользователей услуг компании. Она продлится до 27 октября.

Специалисты предприятия провели мойку и уборку интерьера автобусов и направили фотоотчеты о проделанной работе участникам акции.

Пассажиры могут сообщить в «Мострансавто» о неудовлетворительном санитарном состоянии салонов ТС через официальные группы организации в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook или канал компании в WhatsApp по номеру +7 (499) 277-17-47.

К обращению необходимо приложить фото салона автобуса, указать номер, наименование маршрута и направление движения, название остановочного пункта, на котором пассажир вошел, дату и время произошедшего, а по возможности — и государственный регистрационный номер транспортного средства.