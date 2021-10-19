РИАМО - 19 окт. Камеры видеонаблюдения в парке «Зарядье» обнаружили знаменитую лису, которая стала героиней московских новостей, сообщает пресс-служба парка.

Ранее животное видели на Красной площади около храма Василия Блаженного. Туда ее могло привести простое любопытство, ведь безнадзорных собак в столице почти нет и городское пространство стало привычным для лис.

В сентябре лису также видели на территории Сретенского монастыря.

«Напоминаем, что лиса — это не домашнее животное. Если вы увидите лису в парке, не нужно за ней охотиться, протягивать руки, кормить и гладить ее. Кричать и пугать животное тоже не стоит», — сказали в пресс-службе парка.

При этом сделать фотографию лисы не возбраняется. Однако снимать надо без вспышки и резких движений.