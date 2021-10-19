РИАМО - 19 окт. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Цагуна» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания отказалась исполнять контракт по ремонту тротуара в Балашихе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение от администрации городского округа Балашиха о внесении сведений в отношении компании «Цагуна» в реестр недобросовестных из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на ремонт тротуара в микрорайоне Дзержинского.

Ведомство рассмотрело обращение и признало действия фирмы не соответствующими закону. Не согласившись с решением подмосковного УФАС России, компания обратилась в суд.

Суд отказал ООО «Цагуна» в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения регионального антимонопольного ведомства.