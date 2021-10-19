РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В 14 домах микрорайона Климовск городского округа Подольск временно отключат электричество 20 октября из-за работ на подстанции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

С 09:00 до 13:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по адресам: улица Рощинская, 2, 4, 6; улица Красная, 1, 2, 3; улица Школьная, 22/8, 24, 26, 28, 30/5, 32/4, 34 и 36.

В указанный период будут выполняться работы на подстанции. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.