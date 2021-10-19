РИАМО - 19 окт. После автомобильной аварии в Талдоме, в которой пострадал ребенок, было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

18 октября у одного из домов на улице Собцова водитель, управляя автомобилем Renault, наехал на несовершеннолетнего, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 10-летний ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в медучреждение.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – добавила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.