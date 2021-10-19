РИАМО - 19 окт. Возгорание произошло в 70-этажном административном здании в центре столицы, огонь уже потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

На 23 этаже здания по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, произошло короткое замыкание. Затем загорелся кабель на площади 1 погонный метр.

Возгорание было потушено до прибытия пожарной бригады. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, по вышеуказанному адресу располагается башня «Меркурий».