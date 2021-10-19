РИАМО - 19 окт. На востоке столицы заработала видеокамера, которая фиксирует автомобили с выключенными фарами, за это нарушение предусматривается штраф в размере 500 рублей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о выключенных фарах ближнего света или дневных ходовых огнях. Перед отправкой штрафа информацию проверяют техники.

Первая камера заработала на востоке города. В столичной Госавтоинспеции уточнили адрес — Ростокинский проезд напротив д. 3, стр. 3.

С 17 октября специалисты благодаря новинке вынесли уже 15 постановлений об административных правонарушениях по статье 12.20 КоАП РФ.

По словам заместителя руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егора Чернова, использование дневных фар делает автомобиль гораздо заметнее на дороге не только для других автолюбителей, но и для пешеходов.

«Пешеход заранее может заметить такой автомобиль, что убережет его от ДТП по невнимательности. Включайте ближний свет фар, берегите себя и окружающих», — сказал он.

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