РИАМО - 19 окт. Трое неизвестных людей вышли из автомобиля такси на перекрестке на юго-востоке Москвы, подошли к другому автомобилю такси, напали на пассажира и украли у него рюкзак с деньгами, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Происшествие случилось на перекрестке улицы Ставропольской и аллеи Кремлевских Курсантов.

Из автомобиля такси Kia Optima вышли молодые люди, подбежали к машине такси Kia Rio, открыли заднюю правую дверь, распылили смесь из перцового баллончика в лицо пассажира и похитили рюкзак с деньгами.

В рюкзаке было более 1 млн рублей. Нападавшие скрылись.