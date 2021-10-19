Как принимать у застройщика квартиру в новостройке

В первую очередь с собой на приемку квартиры нужно взять документы, говорит Надежда Коркка: «Вам понадобятся все договоры долевого участия с приложением плана квартиры, а также паспорта дольщиков. Если кто-то из них не сможет присутствовать, то оформляется доверенность».

Подготовка к осмотру квартиры может включать и другие тонкости. Например, кроме документов, имеет смысл вооружиться различным инвентарем: фонариком, рулеткой, нивелиром для проверки стен и полов.

«Может пригодиться тепловизор – он нужен для проверки стен и окон на промерзание в холодное время года. Также можно принести с собой индикатор электромагнитных излучений. Все это оборудование можно не покупать, а взять в аренду, что обойдется относительно недорого», – советует Надежда Коркка.

Также эксперт рекомендует почитать отзывы других дольщиков этого застройщика – они помогут понять, в каких местах чаще всего можно найти недочеты.

«Выполнить замеры квартиры стоит в том случае, если существуют сомнения в достоверности данных от застройщика. Подобные кейсы могут встречаться в домах, построенных по индивидуальному проекту», – отмечает Надежда.

Если строительные и ремонтные работы не входят в список ваших компетенций, имеет смысл пригласить на просмотр людей, которые хорошо разбираютсяв вопросе – электрика, сантехника, плиточника. Они наметанным глазом смогут увидеть то, чего не заметит рядовой покупатель. Но есть и другая возможность – привлечь специалистов из компаний, оказывающих услуги по приемке квартир.

«За счет опыта подобных работ и наличия специального оборудования они могут выявить те недостатки, которые незаметны невооруженным взглядом. Более того, встречаются организации, которые специализируются на проектах от конкретных девелоперов и знают все специфические особенности данных объектов», – поясняет эксперт.