РИАМО - 19 окт. Столичных работодателей обязали предоставлять в электронном виде сведения о переводе сотрудников на дистанционный режим работы. Сведения нужно будет предоставлять еженедельно, начиная с 25 октября. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 25 октября по 25 февраля в столице нужно перевести на удаленку не меньше 30% сотрудников и тех работников, кто старше 60 лет и кто страдает хроническими заболеваниями. Требование не распространяется на сотрудников, присутствие которых на работе критически важно для организации.

Работодатели могут получить консультации по вопросам предоставления отчета о переводе сотрудников на удаленку по телефону +7 (495) 870-72-98.

Работодатели, которые не будут соблюдать требование о переводе сотрудников на удаленку, будут привлечены к ответственности.

Требование о переводе сотрудников на удаленку также не распространяется на работников, переболевших коронавирусом или вакцинированных от инфекции, а также на медицинские организации, оборонные предприятия, организации в других стратегических сферах.

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