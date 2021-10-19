РИАМО – 19 окт. 50% многодетных семей в Москве не имеют доступа к кредитованию. Об этом сообщил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко на Всероссийском форуме «Многодетная Россия», который проходит в Москве с 19 по 20 октября.

Мероприятие посвящено обсуждению вопросов развития мер поддержки семей с детьми и повышению качества их жизни.

На пленарном заседании выступили директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин, представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

В своем выступлении Александр Тищенко отметил, что, несмотря на существующие льготы и преференции, тема повышения доступности кредитных средств является одной из самых актуальных для многодетных семей. Как показали результаты исследования Банка ЗЕНИТ и «Объединения многодетных семей города Москвы», 50% семей в столице не имеют доступа к кредитованию. Самым труднодоступным продуктом для них остается ипотека. При этом у 41% опрошенных полностью отсутствует первоначальный взнос. В числе главных ограничений многодетные семьи также отметили незнание действующих льготных программ кредитования и сложность в оценке своих финансовых возможностей.

Александр Тищенко поделился, что Банк ЗЕНИТ при поддержке ПАО «Татнефть» стремится оказывать содействие многодетным семьям, поддержка которых входит в число приоритетных направлений социальной политики Группы компаний.

С учетом реальных потребностей семей с детьми кредитная организация разрабатывает эксклюзивные финансовые решения, в том числе автокредитование и ипотеку. С целью повышения финансовой грамотности Банк ЗЕНИТ запустит специализированный курс «Cемья FinZ», который стартует 25 октября. С его помощью многодетные семьи узнают о планировании семейного бюджета и распределении долговой нагрузки, научатся защищаться от кибермошенничества и изучат инструменты приумножения капитала.

«В рамках сотрудничества с Банком ЗЕНИТ реализуется ряд направлений взаимодействия, включая обучение финансовой грамотности и разработку уникальных банковских продуктов для многодетных семей. Институты власти, предпринимательства и НКО должны построить конструктивные механизмы улучшения качества жизни многодетных семей. Особенно важно, чтобы бизнес стал партнером семей с детьми и государства в решении социальных задач», — рассказала председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.