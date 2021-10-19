РИАМО - 19 окт. Пожилые москвичи, которые обязаны соблюдать домашний режим, смогут покинуть дом для обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице с 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Они должны будут находиться по месту постоянного жительства или на даче. Домашний режим могут не соблюдать те, кто переболел коронавирусом в течение последнего полугода или вакцинировался от Covid-19.

Те, кто обязан соблюдать домашний режим, смогут покинуть дома также для поездки на работу (кроме тех граждан, кто переведен на удаленку, находится в отпуске или на больничном), для похода в ближайший магазин (или другому ближайшему месту получения услуг), для выгула домашних животных.

Кроме того, пожилые и люди с хроническими заболеваниями смогут выходить из дома, чтобы выбросить мусор, прогуляться, заняться спортом.

В столице с 25 октября по 25 февраля также вводится удаленка не менее чем для 30% работников. При этом рекомендуется перевести на дистанционную работу в первую очередь сотрудников предпенсионного возраста, кто не переболел коронавирусом и кто не привился от инфекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>