РИАМО - 19 окт. В столице к осени этого года создана прослойка горожан, которые защищены от коронавируса, в отличие от осени 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Судя по графику, повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов – между ними есть важные различия», - написал мэр на своем персональном сайте.

Он уточнил, что первый компонент вакцины от Covid-19 получили уже 5 млн горожан. В основном прививку сделали люди среднего возраста.

По его словам, система здравоохранения мегаполиса за время пандемии адаптировалась к работе и может оперативно наращивать мощности Covid-госпиталей, при этом не снижая объемы экстренной и плановой помощи.

«Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 года без дополнительных ограничительных мер», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что текущей осенью эпидемиологическая обстановка в Москве серьезно осложняется из-за увеличения заболеваемости простудой, чего не было в 2020 году.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>