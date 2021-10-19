РИАМО - 19 окт. За неделю в Подмосковье выполнили 7,6% от годового плана ремонта подъездов, текущая готовность программы на весь 2021 год составляет 74,2%, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Рейтинг ремонта подъездов в регионе обновляется еженедельно в зависимости от результатов проверок сроков и качества произведенных работ. Рейтинг делится на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны. Чтобы попасть в «зеленую» от муниципалитета требуется отремонтировать свыше 90% подъездов от плана, в «желтую» – от 50% до 89%. С результатом менее 50% определяют в «красную».

За прошедшую неделю рекордно сократилась «красная зона» - с 11 до 4 муниципалитетов. «Желтая» выросла с 28 до 32, а «зеленая» – с 21 до 24.

Среди округов в «зеленой» зоне 13 муниципалитетов выполнили годовую программу на 100%. В это число вошли Бронницы, Восход, Дубна, Ленинский округ, Луховицы, Молодежный, Протвино, Серебряные Пруды, Талдомский округ, Долгопрудный, Ступино, Домодедово и Власиха.

Кроме того, на этой неделе к «зеленой» зоне присоединились Щелково с результатом в 92% готовности (+4% за неделю), Орехово-Зуевский округ – 95% готовности (+7% за неделю), Клин – 93% готовности (+6% за неделю) и Подольск – с 92% готовности (+16% за неделю).

«Надо понимать, что позиции муниципалитетов в рейтинге зависят не только от сроков выполнения ремонта, но и от его качества <…> и можем просто не принять плохо сделанную работу», - сказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Она отметила, что готовность объектов проверяется по следующим параметрам: укладка электрических и слаботочных сетей в кабельканалы, качество ремонта настенных и напольных покрытий, окон, дверей, мусоропроводов и входных групп.